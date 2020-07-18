Павильон возле "Карелия-маркет" демонтировали

В центре Петрозаводска демонтировали торговый павильон. Это было зделано по решению городских властей, о снове объекта заранее предупреждала мэрия.

Объект возле торгового центра "Карелия-маркет" был установлен незаконно, сообщает администрация карельской столицы. Работы должны были проводиться с 15 по 20 июля, но завершились раньше срока.

Павильон простоял на этом месте много лет. Там располагались магазины, а в последнее время его заняла популярная пекарня.

Фото: ИА "Республика"/Владимир Полысалов