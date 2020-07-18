Магазинный вор в Карелии ухитрился вынести пылесос под одеждой

В начале июля в одном из крупных сетевых магазинов Карелии работники выявили недостачу товара. Из торгового зала пропал робот-пылесос стоимостью 12 тысяч рублей. Запись камеры видеонаблюдения показала, что к хищению причастен мужчина. Информация была передана в правоохранительные органы.

Как сообщает МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний горожанин, на счету которого уже несколько имущественных преступлений. Пылесос ему удалось спрятать под одеждой, затем похищенное имущество было продано.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.