Стипендии в России могут поднять до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличить академических стипендии студентам до уровня МРОТ. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Согласно информации ведомства, средний размер стипендии в сентябре 2019 года в России составил около трех тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда же с 1 января 2020 года равен 12130 рублям. Таким образом, выплаты студентам могут увеличиться в четыре раза.

В министерстве отметили, что это потребует значительных расходов. Дополнительная потребность на увеличение стипендий составит почти восемь миллиардов рублей.