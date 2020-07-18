39 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

В Карелии за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса. Об этом утром 18 июля сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заболевших в Петрозаводске – 15 человек. В Медвежьегорске заразились пятеро, в Питкяранте – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Прионежском – 2 человека (поселки Чална-1, Мелиоративный), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Новое Машезеро), в поселке Муезерский – 1 человек, в Олонецком районе – 2 (поселок Ильинский), в Лоухском районе – 6 человек (поселок Чупа - 5, поселок Энгозеро – 1), в Сегежском районе – 2 (Ондская подстанция).

При этом 32 человека выздоровели: в Петрозаводске – 22, в Прионежском районе – 4, в Пряжинском районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Сегежском районе – 1.

По данным оперштаба, число выявленных случаев коронавируса в Карелии составляет 312,8 на 100 тысяч населения. По России этот показатель в 1,7 раза выше.

Кроме того, 11 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией. Летальных исходов не зарегистрировано. Таким образом, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 914 пациентов, 64 человека умерли.