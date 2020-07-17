Женщина-инвалид осталась без жилья и прописки в Карелии

Жительница Карелии оказалась в безвыходном положении. У нее нет жилья и прописки, сообщает «ГТРК Карелия». Кондопожанке Ирине Медведевой со второй группой инвалидности банки отказывают в выдаче кредита на покупку квартиры.

После удаления межпозвоночной грыжи женщина не может работать и с трудом ходит. За ней ухаживает 22-летний сын, который недавно вернулся из армии. Молодой человек поддерживает маму морально, помогает по дому и обеспечивает семью.

Когда сестра Медведевой, у которой она была прописана, переехала в Петрозаводск, женщина с сыном осталась буквально без крыши над головой.

«Мы обращались в банки, чтобы получить какую-то ипотеку. Но все банки нам отказали, так как я инвалид и у меня маленькая пенсия, а сын еще мало работает»,

- рассказала кондопожанка.

Местные власти предложили женщине переехать в комнату в общежитии из маневренного фонда. Но кондопожанка от нее отказалась. По словам Медведевлй, комната страшная, не убрана, в ней куча мебели поломанной, а душ без леек на 12 комнат. Со слов женщины, ей как инвалиду в таком месте нереально проживать.

За помощью она обратилась в министерство социального развития, но оттуда пришел ответ, что выделение жилья очередникам – это полномочия местной власти. Таков закон, но в кондопожской мэрии разводят руками, так как не знают, как его исполнять. Жилья нет, новое не строится, а бюджет не резиновый. Женщине предлагают подождать, либо идти в суд. Но в администрации и без того 10 неисполненных судебных решений.