В мэрии рассказали, какие детские городки скоро отремонтируют

Сотрудники ООО «Городской комбинат благоустройства» выполняют работы по текущему содержанию детских площадок Петрозаводска. Подрядчик ремонтирует, красит поврежденные элементы и подсыпает основания.

По сообщению мэрии, в ближайшее время ремонтировать будут ремонт детские городки на улицах Калинина (между домами № 59 и 61), Ключевой (вблизи домов № 14 и 16), Борнаволокской (у дома № 2), Чкалова (у домов № 48 и 52), Торнева (у дома № 7), у Розовой и проезда Тидена.

Ранее ремонтные работы были выполнены на игровых и спортивных площадках в парках Ямка и Зарецком, в скверах Приозерном, Машезерском, Машиностроителей и 70-летия Победы, на Первомайском (у дома № 4-б) и Октябрьском (у дома № 6) проспектах, на аллее 300-летия Петрозаводска, на улицах Мерецкова, Анохина (у дома № 18) и Мурманской (у дома № 26-а).

Также в столице Карелии отремонтируют детскую площадку на Березовой аллее, а часть опасных элементов демонтируют.

Фото: пресс-служба администрации города