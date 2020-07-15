Опасные элементы детского городка демонтируют на Березовой аллее

Многим элементам детской площадки на Березовой аллее в Петрозаводске уже более десяти лет. Оборудование неоднократно ремонтировали, но его часть все равно пришла в негодность.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы Карелии, специалисты решили демонтировать часть объектов, которые невозможно восстановить. При этом центральный игровой комплекс отремонтируют в ближайшее время.

В прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» часть Березовой аллеи была благоустроена. В 2020 году был разработан проект реконструкции оставшейся территории.

«В концепции благоустройства продумали создание на аллее многофункционального современного игрового пространства. Оно полностью заменит отслуживший свой срок городок. Реализация проекта запланирована на следующий год»,

- говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

С 1 июля в России вступили новые требования к эксплуатации оборудования детских игровых и спортивных площадок. В Петрозаводске специалисты провели ревизию оборудования. Текущим ремонтом и демонтажем не подлежащих восстановлению элементов занимается Городской комбинат благоустройства.

Фото: пресс-служба администрации города