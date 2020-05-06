6 мая: главные видео, фото и новости дня

– Парфенчиков обязал жителей Карелии ходить в защитных масках. Глава Карелии подписал очередное распоряжение о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

– Жесткое групповое ДТП произошло под Петрозаводском. Две женщины пострадали в аварии на перекрестке Пряжинского и Суоярвского шоссе.

– Тесты на COVID-19 в Карелии будут делать за 50 минут. В республике открылась пятая лаборатория, которая будет выявлять зараженных коронавирусом.

– Семь новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии. За последние сутки от коронавируса в республике вылечились еще два человека.

– Шесть человек госпитализированы в Карелии с пневмонией. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

– В Лоухском районе молодой мужчина истек кровью, не дождавшись скорой. Трагическое ЧП произошло в поселке Энгозеро.

– Парфенчиков представит план снятия ограничений в Карелии к 11 мая. При снятии действующих мер глава Карелии планирует опираться на рекомендации Роспотребнадзора и текущую ситуацию с распространением коронавируса в республике.

– Сотрудники карельского предприятия попались на краже масок. Один из работников вынес с территории комбината 285 респираторов и защитный костюм, а другой - 450 масок.