Где в Петрозаводске купить маски и как на них не разориться

Очередное распоряжение главы РК Артура Парфенчикова, сделавшее обязательным ношение масок в общественных местах с 10 мая, заставило журналиста нашего портала отправиться на их поиски.

Зону мониторинга мы ограничили районом Октябрьского и Первомайского проспектов. Но и в сравнительно небольшом «квадрате» петрозаводской торговли мы обнаружили немало любопытного и полезного для горожан, не готовых тратить тысячи рублей на выполнение требований губернатора.

В витрине ателье на Октябрьском проспекте в глаза бросилось объявление о пошиве масок. Толкнув внешне безжизненную дверь, я очутилась в ателье, где трудилась одна женщина. Она рассказала, что, хоть ей разрешили работать в середине апреля, открылось ателье только в последних числах апреля, так как просто не было клиентов.

Здесь, помимо обычных пошивочно-ремонтных услуг, теперь можно приобрести многоразовую маску за 50 рублей. Сотрудница ателье предложила мне на выбор два аккуратно сшитых образца: веселенькую синюю в мелкий горошек и защитно-маскировочную, явно рассчитанную на брутальных мужчин. Маски можно стирать. Моя собеседница так и делает. Каждый день стирает маску, гладит и обязательное для работы с клиентами средство защиты готово.

Неожиданно зазвонил телефон.

- Да хоть сто штук сошьем!

- уверенно ответила сотрудница ателье в телефонную трубку.

По ее словам, на днях она закончила крупный заказ для организации, которой потребовалось 200 многоразовых масок.

Расположенная по соседству аптека торгового дома «Водолей-2» продавала одноразовые медицинские маски. Правда, цена одной медицинской маски явно «кусалась» - 50 рублей за штуку. Эта аптека оказалась рекордсменом в плане задирания цен на маски. Получалось, что на неделю только на маски с учетом одного выхода «в люди» нужно было истратить 350 рублей. Мне показалось, что это крайне негуманно. Я попробовала поинтересоваться, откуда прибыли индивидуальные средства защиты.

- Это обычные медицинские маски. Как раньше были,

- раздраженно сказала фармацевт, попросив не отвлекать по пустякам.

На мою реплику по поводу завышенной цены женщина посоветовала заглянуть в магазин сети «Fix Price», где можно найти маски и подешевле. Я последовала этому совету, но в магазине «Fix Price» на улице Мелентьевой масок не оказалось – ни дорогих, ни дешевых.

«Масок в продаже нет!!!» - красноречивая надпись в «Городской аптеке» на улице Московская снимала все вопросы: как говорится, на нет и суда нет.

В соседнем с ней магазине «Магнит у дома» следов продажи индивидуальных средств защиты тоже не удалось обнаружить. Судя по удивленной реакции продавцов, там даже не предполагали возможность подобного расширения ассортимента.

Зато в магазине «Магнит Косметик» на Октябрьском проспекте торговали упаковками китайских масок по 1469 рублей за 50 штук. За три дня из поступивших десяти упаковок продали уже восемь. Две оставшиеся одиноко маячили на прилавке без указания цены. Видимо, чтобы не спугнуть доверчивых покупателей. Цена за одну такую маску при «оптовом заходе» выходила 29,38 рубля.

Разговорчивая девушка-продавец, видимо, уловив мой интерес к маскам, доверительно рассказала:

- Недавно передача была по телевизору. Не знаю, за что купила, за то продаю. Там рассказывали, что если одноразовая маска, которой пользовались, полежит два часа, то коронавируса на ней точно не будет. Прямо так и говорили, что, если влажной среды на маске нет, то коронавирус исчезнет.

Посмеявшись байке, я поинтересовалась, а не гуманитарной ли помощью из Китая здесь торгуют? Продавец удивилась, дескать, если это гуманитарка, то зачем же тогда продавцам выдали многоразовые маски.

В аптеке «Луиза» на улице Московская масок не было и в помине. Продавец рассказала, что их нет во всей аптечной сети, так что за масками в «Луизу» ходить нет смысла.

В аптеке «Сердце Карелии» на улице Мелентьевой маски закончились. Там их ждут со дня на день. В продаже были небольшие расфасовки по 5 штук, а цена одной медицинской одноразовой маски составляла 29 рублей.

На Первомайском проспекте в «ЛекОптТорге» китайские маски по 50 штук в упаковке шли уже за 2100 рублей. Получалась, одна китайская масочка обходится в 42 рублей. Здесь рассказали, что масок завезли много, и при необходимости запасы пополняются.

В общем, стоило отойти от «Магнит Косметик» на расстоянии нескольких многоэтажных домов, как цена на индивидуальные средства защиты повысилась на 43 процента. Как говорится, коммерция есть коммерция.

Мужчина попытался купить в «ЛекОптТорге» одну маску. Узнав, что приобрести можно только 50 штук за 2,1 тысячи рублей, покупатель в ужасе ретировался, печально опустив голову.

Зато в поликлинике № 3 на Первомайском проспекте маски выдавали бесплатно всем пациентам. Естественно, после обязательного измерения температуры. Здесь используют маски, сшитые в карельских колониях. Предварительно они проходят в поликлинике стерилизацию, а затем их выдают посетителям, которые заранее не озаботились приобретением индивидуальных средств защиты. Врачи рассказали, что очень много пациентов приходит в поликлинику без масок.

В «Улыбке радуги» на Первомайском проспекте меня ничем не порадовали, порекомендовав зайти в ближайшее время, дескать, обещали маски подвезти. По словам продавщицы, недавно купили последнюю многоразовую маску за 100 рублей. В продаже были как по 100 рублей за штуку, так и по 96 рублей.

В «Магните у дома» на Первомайском проспекте, 42 я впервые увидела китайские маски, открыто выставленные на прилавке с указанием их цены – 1649 рублей за упаковку. «Китайский след» в виде иероглифов на упаковке не оставлял никаких сомнений в происхождении данных средств защиты.

В «Магнит Косметик» упаковки тоже были выставлены на прилавке, но без указания цены. В аптеках по какой-то причине на торговых полках не было ни самих масок, ни тем более ценника. Создавалось впечатление, что в аптеках «китайского товарища» немного стесняются.

В «Городской социальной аптеке № 4» на Октябрьском проспекте обычную медицинскую маску продавали за 45 рублей за штуку. Получалось, что за 50 штук в этой аптеке пришлось бы отдать уже 2 250 рублей. Правда, здесь торговали масками, как говорится, в розницу.

Фармацевт показала медицинскую маску, которая была вложена в обычный полиэтиленовый пакетик. Из тех, что бесплатно можно взять в любом магазине, чтобы упаковать товар. Точно так же были упакованы маски, произведенные в карельских колониях.

Судя по внешнему виду, большую упаковку просто распотрошили и вложили по одной маске в пакетик. Насколько средства защиты сохранили стерильность, остается только гадать. На фоне масочной «вакханалии» слово «социальная» на вывеске этой аптеки явно было лишним.

В магазине «Градусы» на набережной Варкауса в продаже я обнаружила многоразовые маски за 49,99 за штуку, явно не кустарного производства. Каждая маска была в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению.

Но действительно порадовала меня расположенная на улице Мелентьевой компания «ЭТМ», специализирующаяся на продаже электротехники. Попала я туда случайно, так как уж точно не собиралась искать там маски. Просто совпало, что перегорели лампочки, и пришлось заказать их на сайте компании.

Когда я пришла за заказом, то сначала не поверила глазам. В офисе в открытом доступе лежали в коробке индивидуальные средства защиты, и, чтобы не было сомнений, рядом была расположена убедительная надпись, что это одноразовые маски. Мне подтвердили, что это специально для клиентов и, что особенно ценно, абсолютно бесплатно.

Естественно, я тут же воспользовалась столь редкой удачей. Похоже, маски были ручного производства, но сделаны очень аккуратно с оригинальным конструкторским решением в виде прорези для ушей. Надо сказать, получилось просто и удобно. Уступает медицинским маскам, но уж точно лучше масок из карельских колоний с резинками «от трусов». Но, главное, что хоть где-то позаботились о клиентах, которые перед походом за электротехникой могут и не запастись средствами защиты от коронавируса.

Короткий марш-бросок за масками – и вот она картинка того, как и где мы живем. Аптеки, куда люди идут за масками в первую очередь, либо их не имеют, либо задирают ценник так, что уже не до защиты. Пожилая женщина, которая стояла передо мной в очереди и покупала лекарства, вынуждена была отказаться от упаковки валидола, потому что он подорожал, по ее меркам, слишком сильно, - аж до 60 рублей за упаковку. Купит ли эта женщина однразовую маску за 45-50 рублей? Хорошо бы попросить ответить на этот вопрос Артура Парфенчикова. Может, до главы Карелии дойдет нормальный порядок управленческих действий: сначала обеспечить народ масками, а потом требовать их обязательного ношения?

Я не удивлюсь, если выяснится, что китайские маски, поступившие в некоторые торговые сети, - это остатки бесплатной гуманитарной помощи из Китая. Российские чиновники обладают таким уровнем цинизма, что я скорее удивлюсь, если узнаю, что гуманитарная помощь была бесплатно распределена по медицинским учреждениям.

И, конечно, очень приятно, когда сталкиваешься просто с доброй волей: взять и сделать для клиентов бесплатные маски. Правда, это скорее исключение, чем правило. Вот уже несколько дней я замечаю, что в некоторых магазинах в дозаторы вместо дезинфицирующих средств, которые нетрудно отличить по запаху, стали наливать воду без посторонних примесей. Это тоже отличительная особенность нашего времени. А так хотелось, чтобы приятные исключения превратились в правила. Но нам, похоже, до этого еще далеко.

Антонина Кябелева