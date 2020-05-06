06 мая 2020, 21:47
Происшествия

Сотрудники карельского предприятия попались на краже масок

Один из работников вынес с территории комбината 285 респираторов и защитный костюм, а другой - 450 масок

Сразу несколько случаев кражи средств индивидуальной защиты выявили в Костомукше, сообщается в группе предприятия «Карельский окатыш». Инциденты произошли в апреле этого года.

«Один из специалистов управления производства концентрата и окатышей разместил во «ВКонтакте» объявление о продаже защитных полумасок, там же он указал свой номер телефона. При попытке их реализации мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У него было изъято 285 респираторов и один защитный костюм»,

- сообщает источник.

Кроме того, позже выяснилось, что сотрудник того же подразделения украл 450 масок из шкафчиков своих коллег. Работник также продал их, о чем вскоре стало известно сотрудникам дирекции по обеспечению бизнеса «Карельского окатыша».

Более того, выявили несколько фактов хищения и охранники. Сотрудники комбината пытались пронести через КПП предприятия различные средства индивидуальной защиты - от мыла до спецодежды. Так, служба охраны задержала работника, который который попытался вынести с территории организации сразу 45 респираторов. 

Фактами хищений средств защиты сейчас занимаются правоохранительные органы. Уточняется, что некоторые из работников предприятия уже стали фигурантами уголовных дел.

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Метки: 
Карелия
Костомукша
Карельский окатыш
Северсталь
маски
Респираторы
новости Карелии