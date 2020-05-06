Сотрудники карельского предприятия попались на краже масок

Сразу несколько случаев кражи средств индивидуальной защиты выявили в Костомукше, сообщается в группе предприятия «Карельский окатыш». Инциденты произошли в апреле этого года.

«Один из специалистов управления производства концентрата и окатышей разместил во «ВКонтакте» объявление о продаже защитных полумасок, там же он указал свой номер телефона. При попытке их реализации мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У него было изъято 285 респираторов и один защитный костюм»,

- сообщает источник.

Кроме того, позже выяснилось, что сотрудник того же подразделения украл 450 масок из шкафчиков своих коллег. Работник также продал их, о чем вскоре стало известно сотрудникам дирекции по обеспечению бизнеса «Карельского окатыша».

Более того, выявили несколько фактов хищения и охранники. Сотрудники комбината пытались пронести через КПП предприятия различные средства индивидуальной защиты - от мыла до спецодежды. Так, служба охраны задержала работника, который который попытался вынести с территории организации сразу 45 респираторов.

Фактами хищений средств защиты сейчас занимаются правоохранительные органы. Уточняется, что некоторые из работников предприятия уже стали фигурантами уголовных дел.