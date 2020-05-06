Жители Карелии отдали двадцать миллионов рублей мошенникам

Только за первые четыре месяца 2020-го года жители республики лишились целых 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба карельского МВД. По словам правоохранителей, чаще всего пострадавших обманывали лже-работники банков и продавцы с интернет-площадок.

Стражи порядка посоветовали жителям Карелии изучить основы интернет-безопасности и не доверять случайным знакомым из интернета. Кроме того, стоит настороженно относиться к просьбам о помощи от друзей и родственников в социальных сетях - вполне вероятно, что аккаунтом такого «просителя» могли воспользоваться мошенники.

Добавим, с начала месяца около двух десятков доверчивых жителей Карелии отдали мошенникам более 850 000 рублей. За первые дни мая в полицию обратились более двадцати граждан, пострадавших от телефонных аферистов.