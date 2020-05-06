Двадцать пять пьяных водителей выявили за праздники на дорогах Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о том, как прошли майские праздники у карельских водителей. Так, за нерабочие дни дорожные полицейские задержали на дорогах Карелии 25 нетрезвых автомобилистов.

А сегодня, 6 мая, сотрудники ГИБДД выявили еще одного пьяного водителя. Инцидент произошел в Кеми: 24-летний мужчина управлял автомобилем «Лада 217210».

Жителям Карелии напомнили, что рейды продлятся до 12 мая. О нетрезвых автомобилистах на дорогах республики сотрудники настоятельно просят сообщать водителей на короткий номер 102 или 112 (с мобильного).