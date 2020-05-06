Петрозаводчанин убил своего отца ножом

Горожанина обвиняют в убийстве собственного отца. Мужчина расправился с близким родственником в пылу ссоры, сообщает карельский Следком. Теперь 24-летний петрозаводчанин может лишиться свободы на срок до 15 лет.

Криминальный инцидент произошел в ночь на 31 января 2020 года. Родственники поругались в ходе застолья, употребляя алкоголь. По версии следствия, обвиняемый в убийстве несколько раз ударил своего отца. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас виновный находится под стражей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.