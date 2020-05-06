06 мая 2020, 18:22
Петрозаводчанин убил своего отца ножом
Семейная ссора закончилась убийством: обвиняемый может лишиться свободы на срок до 15 лет
Горожанина обвиняют в убийстве собственного отца. Мужчина расправился с близким родственником в пылу ссоры, сообщает карельский Следком. Теперь 24-летний петрозаводчанин может лишиться свободы на срок до 15 лет.
Криминальный инцидент произошел в ночь на 31 января 2020 года. Родственники поругались в ходе застолья, употребляя алкоголь. По версии следствия, обвиняемый в убийстве несколько раз ударил своего отца. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас виновный находится под стражей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.