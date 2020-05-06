Жители Карелии отдали мошенникам почти миллион рублей

С начала месяца около двух десятков доверчивых жителей Карелии отдали мошенникам более 850 000 рублей, сообщает МВД Карелии.

Однако в пример ведомство приводит тех, кто не поддался аферистам.

«Днем в минувший понедельник 79-летней жительнице Сортавалы позвонил неизвестный. Он представился работником банка и пояснил, что денежные средства, которые находятся на счете банковской карты пенсионерки, пытаются похитить неизвестные. Далее мужчина еще некоторое время рассказывал, что необходимо сделать, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Выслушав его, пожилая женщина ответила - ничего предпринимать не будет, поскольку никаких банковских карт у нее нет и не было. После этого женщина повесила трубку и позвонила в полицию»,

- рассказывают в полиции.

В тот же день тем же способом мошенники попытались обмануть еще двух пожилых женщин из того же города. Одна сразу бросила трубку, другая выслушала и ответила, что отправится в офис банка, тут уже разговор прекратил преступник.

Полиция Карелия рекомендует жителям последовать примеру жительниц Сортавалы, быть бдительными и не верить всему услышанному.