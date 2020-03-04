4 марта: главные видео, фото и новости дня

— Два человека пострадали в столкновении микроавтобуса и легковушки. Водитель автомобиля «Дэу Матиз» неправильно выбрал скорость и не справился с управлением на Пряжинском шоссе.

— Жителей Карелии просят помочь погорельцам из Спасской Губы. Огонь уничтожил не только вещи и жилье, но и унес жизни трех человек.

— У сбежавшей в Карелию многодетной семьи не станут отбирать детей. На севере Карелии суд отменил ограничение родительских прав в отношении многодетной семьи, переехавшей в нашу республику из Вологодской области.

— Мужчина обгорел во время пожара в жилом доме в Пудоже. Хозяин загоревшегося жилья успел покинуть квартиру до приезда спасателей, однако ему все равно потребовалась помощь медиков.

— Врачи взяли под наблюдение вернувшихся из Италии жителей Карелии. После поездки в Италию, где бушует коронавирус, одного костомукшанина отправили в инфекционный бокс, второго оставили дома.

— Вернувшуюся из ОАЭ жительницу Карелии проверяют на коронавирус. Жительницу Кондопоги поместили в двухнедельный карантин.

— Брат погибшего в полицейском УАЗике мужчины раскрыл детали трагедии. Полиция карельской столицы не комментирует кровавую драму, разыгравшуюся в спецавтомобиле правоохранительных органов.

— Крики женщины в ночи разбудили жителей Петрозаводска. В столице Карелии горожанка была задержана за мелкое хулиганство.

— «ВКонтакте» тестирует функцию перевода аудиосообщений в текстовый вид. Программу обучат русскому сленгу, чтобы она могла максимально точно передавать суть звуковых сообщений.

— Школа искусств объявила набор на новый учебный год. Специализированная школа готова принять ребят в 5-10 классы.