04 марта 2020, 19:23
Россия

«ВКонтакте» тестирует функцию перевода аудиосообщений в текстовый вид

Программу обучат русскому сленгу, чтобы она могла максимально точно передавать суть звуковых сообщений

Пользователи самой популярной соцсети России вскоре будут избавлены от необходимости прослушивания присланных им «аудюшек». Соцсеть «ВКонтакте» приступила к тестированию функции распознавания голосовых сообщений. Получив сообщение с аудиозаписью, пользователь сможет нажать кнопку и прочесть расшифрованный текст. О предстоящих нововведениях рассказывает «Российская газета».

Новая функция пока доступна лишь участникам программы тестирования VK Testers. Она работает на iOS-устройствах и использует сторонние технологии.

Второй этап тестирования предусматривает использование собственных технологий «ВКонтакте» для распознавания голосовых сообщений и перевода их в текст. Нейросетевое решение способно обучаться русскому сленгу, в дальнейшем разработчики планируют запустить поиск не только по текстовым, но и по голосовым сообщениям.

По словам представителей соцсети, ежемесячно около 30 миллионов человек пользуются голосовыми сообщениями «ВКонтакте».

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