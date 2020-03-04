«ВКонтакте» тестирует функцию перевода аудиосообщений в текстовый вид

Пользователи самой популярной соцсети России вскоре будут избавлены от необходимости прослушивания присланных им «аудюшек». Соцсеть «ВКонтакте» приступила к тестированию функции распознавания голосовых сообщений. Получив сообщение с аудиозаписью, пользователь сможет нажать кнопку и прочесть расшифрованный текст. О предстоящих нововведениях рассказывает «Российская газета».

Новая функция пока доступна лишь участникам программы тестирования VK Testers. Она работает на iOS-устройствах и использует сторонние технологии.

Второй этап тестирования предусматривает использование собственных технологий «ВКонтакте» для распознавания голосовых сообщений и перевода их в текст. Нейросетевое решение способно обучаться русскому сленгу, в дальнейшем разработчики планируют запустить поиск не только по текстовым, но и по голосовым сообщениям.

По словам представителей соцсети, ежемесячно около 30 миллионов человек пользуются голосовыми сообщениями «ВКонтакте».