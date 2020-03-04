Мужчина обгорел во время пожара в жилом доме в Пудоже

Вчера вечером в 18 часов 03 минуты на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном одноэтажном кирпичном жилом доме на улице Пригородной.

Через три минуты пожарные расчеты уже были на месте происшествия, в квартире, где горели вещи, и мебель никого не было. С огнем брандмейстеры справились быстро, и он не успел натворить больших бед.

В результате пожара были повреждены мебель и имущество на площади шесть квадратных метров.

Хозяин квартиры до прибытия пожарных успел покинуть горящую квартиру, но ему пришлось обращаться за медицинской помощью. У мужчины, 1983 года рождения, врачи диагностировали термический ожог верхних конечностей, головы, лица 1-й степени на площади 1%, плюс ко всему он получил ожог верхних дыхательных путей. Пострадавший был госпитализирован в Пудожскую ЦРБ.

Сейчас по данному происшествию специалисты проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства этого пожара.