04 марта 2020, 08:02
Неосторожное обращение с огнем привело к пожарам в Петрозаводске
Пожар в санузле в жилом доме на Октябрьском проспекте удалось потушить до приезда спасателей
Два пожара из-за неосторожного обращения с огнем произошли в Петрозаводске.
Первое огненное ЧП случилось вечером 3 марта в доме №58 на Октябрьском проспекте. В результате пожара оказалось повреждено имущество в туалете квартиры, которую снимает пенсионер, 1961 года рождения.
По данным ЕДДС, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар удалось ликвидировать подручными средствами до прибытия спасателей.
Другое ЧП случилось 4 марта в 00:10 в доме №7 по улице Софьи Ковалевской. В результате оказался поврежден пол и постельные принадлежности в квартире, которую арендует неработающий гражданин, 1979 года рождения. Как и в первом случае, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Виновные в случившемся и ущерб устанавливают специалисты.