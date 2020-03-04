Неосторожное обращение с огнем привело к пожарам в Петрозаводске

Два пожара из-за неосторожного обращения с огнем произошли в Петрозаводске.

Первое огненное ЧП случилось вечером 3 марта в доме №58 на Октябрьском проспекте. В результате пожара оказалось повреждено имущество в туалете квартиры, которую снимает пенсионер, 1961 года рождения.

По данным ЕДДС, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар удалось ликвидировать подручными средствами до прибытия спасателей.

Другое ЧП случилось 4 марта в 00:10 в доме №7 по улице Софьи Ковалевской. В результате оказался поврежден пол и постельные принадлежности в квартире, которую арендует неработающий гражданин, 1979 года рождения. Как и в первом случае, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Виновные в случившемся и ущерб устанавливают специалисты.