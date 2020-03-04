У сбежавшей в Карелию многодетной семьи не станут отбирать детей

В истории семьи, которая перебралась из Вологодской области в Карелию, чтобы сохранить детей, кажется, поставлена точка.

Костомукшский городской суд 3 марта снял ограничение в родительских правах с матери и отца шестерых несовершеннолетних. Информация о решении появилась в паблике уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

«Иск был удовлетворен в полном объеме, угроза изъятия детей ликвидирована»,

- сообщается в группе омбудсмена. Интересы многодетной семьи защищала помощник уполномоченного по правам ребенка в республике.

Семье помогут оформить документы для получения статуса многодетной, после чего они смогут претендовать на социальную поддержку, сообщает ТАСС.

Ранее у органов опеки Вологодской области появились претензии к многодетной семье. По информации уполномоченного по правам ребенка области Ольги Смирновой, семья проживала в условиях, опасных для жизни и здоровья. Дом был ветхим, окна вываливались, крыша в дырах, дом отапливался печкой. У родителей не было постоянного дохода, они жили на пособия детей, у несовершеннолетних не было игрушек. Взрослые не явились на заседание районного суда, который заочно лишил их родительски прав. Семья покинула область и перебралась в один из поселков в Калевальском районе. Семье помогли с домом, детей устроили в школу, отец нашел работу. История также дошла до председателя СК России, который поручил досконально выяснить причины и условия, приведшие к нарушениям прав детей в Вологодской области.

Фото: vk.com