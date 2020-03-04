Школа искусств объявила набор на новый учебный год

Петрозаводская школа искусств объявила набор учащихся на 2020-2021 учебный год. Дети будут приниматься в 5-9 и 10 классы, сообщает пресс-служба мэрии.

В учреждении созданы все условия для получения качественного полного общего образования, а также для раскрытия талантов каждого ученика в области музыкального, хореографического, театрального и изобразительного искусства, отметили в администрации города.

Реализуемые программы: основная общеобразовательная программа основного общего образования, среднего общего образования; дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искусства; дополнительная общеразвивающая программа в области искусства.

В школе работают отделения музыки, изобразительного искусства, хореографии, театра и журналистики.

Адрес ГБОУ РК «Специализированная школа искусств»: 185001 г. Петрозаводск, ул.Ленинградская, 19. Тел: 8 (8142) 70-59-59, e-mail: school_art@sampo.ru, сайт: www.school-art.nubex.ru.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (8142) 70-59-96 (Наталья Александровна Тимбаева, заместитель директора по учебной-воспитательной работе).