Филиал медицинского кластера "Сколково" в Карелии — это реальность

«Офтальмологический центр Карелии» открыл свои двери 26 июня 2017 года. 46 тысяч пациентов, 20 тысяч операций – результат его работы за три года. Здесь каждый второй пациент получает медицинскую помощь бесплатно по программе ОМС. Учредитель центра – инвестор Олег Ковригин открыл 16 офтальмологических клиник в 6 странах мира. В России такой центр пока единственный и находится он у нас, в Петрозаводске.

«Когда мы начинали, первое что меня поразило, была очередь ветеранов Великой Отечественной войны около 400 человек по поводу катаракты. Мы её ликвидировали за неделю! Теперь очереди ВОВ по поводу катаракты и других заболеваний глаз – не существует. Сейчас мы начали оказывать в ОЦК еще и круглосуточную неотложную помощь. И если находим серьезные заболевания, то в любое время суток вызываем операционную бригаду даже для одного пациента. И я горжусь тем, что мы никого никуда не перевозим. Современные технологии, оборудование, профессионализм врачей позволяют нам всё делать на месте, оперативно»

- сообщает Олег Ковригин.

Олег Ковригин — учредитель и инвестор «Офтальмологического центра Карелии»

Первый этап работы заключался в том, чтобы выкупить старое здание на набережной Варкауса. В 2017 году на конкурсной основе они его получили. На всю его реконструкцию не было потрачено ни одной копейки из бюджета Карелии.

На сегодняшний день в ОЦК уникальная ситуация: они получили уже все виды лицензий, которые возможны в рамках действующего законодательства.

Олег Лескунов — генеральный директор «ОЦК», кандидат медицинских наук

«Мы на этом не собираемся останавливаться. Есть мысли и идеи, каким образом создать для жителей Карелии ещё более доступную, современную офтальмологическую помощь. Кадры – это наш самый главный потенциал»

- комментирует Олег Лексунов, генеральный директор ОЦК, кандидат медицинских наук.

Первые пациенты пришли в ОЦК 26 июня 2017 года. Центр имел лицензию лишь на амбулаторную хирургию. В настоящий момент статус медицинского учреждения приближается к Университетской клинике.

«Глава Республики Артур Парфенчиков поддержал нашу инициативу по созданию в Карелии филиала медицинского кластера «СКОЛКОВО»

- дополнил Олег Ковригин.

Это позволит быстрее начать строительство в Петрозаводске детской клиники сложной микрохирургии глаза и онкоофтальмологии. Камень в её основание был заложен на улице Варламова в Петрозаводске ещё в марте 2019 года.

Эскизный проект детской клиники сложной микрохирургии глаза и онкоофтальмологии в Карелии

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