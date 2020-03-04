В Прионежье люди вынуждены жить в аварийном здании бывшей школы

Дом № 25-А по улице Пионерской в поселке Деревянное жилым был не всегда. До 2008 году это была школа-интернат. Кстати, людей сюда стали заселять еще до того, как здание ввели в жилой фонд - в основном, погорельцев и детей-сирот. Сегодня тут царит разруха - аварийный дом находится в ужасающем состоянии, однако расселять его никто не спешит. Подробности - у "Дежурного по городу"

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