Вдова погибшего в московской бане пообещала наказать недоброжелателей

Блогер-фармацевт Екатерина Диденко, потерявшая мужа на смертельной вечеринке, рассказала о жизни после трагедии. Девушка отреагировала на нападки недоброжелателей в своих Stories, посоветовав злопыхателям отписаться от ее страницы.

Блогер призналась, что так больно, как от потери супруга Валентина, ей не было никогда в жизни, пишет Cosmo. Девушка убеждена, что излечить ее сможет только время.

«Никогда не думала, что стану вдовой. Я думала, что мы вместе с Валечкой будем воспитывать внуков»,

- призналась Екатерина в Instagram.

«Аптечная ревизорро» рассказала, что надела обручальное кольцо на левую руку после того, как пришла в морг сдавать документы.

«До этого я не понимала ничего»,

- заявила блогер.

Диденко узнала, что Валентин заказал ее портрет, но не успел его получить.

«Я расплатилась за него и очень жду доставку. Это последний его подарок»,

- написала фармацевт.

Позже Екатерина осознала, что последним подарком мужа был вовсе не портрет. Вдова думала, что Валентин скончался в день ее рождения, но оказалось, что это не так.

«Еще один подарок мне сделал мой муж - он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 1.00. Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче»,

- поделилась Диденко.

Блогер сообщила, что ей больно оставаться одной, поэтому она продолжает писать в свои социальные сети. Это ей порекомендовал делать ее психолог. Екатерина пригрозила тем, кто устроил ей травлю. Она заявила, что хейтеры ответят за свои слова, когда она придет в себя.

Участница смертельной вечеринки в московском банном комплексе блогер-фармацевт Екатерина Диденко появилась в телепередаче «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир вчера, 2 марта, в 19.40. Диденко получила 1,4 миллиона рублей за участие в телепередаче, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал «Не вырубить»

Напомним, три человека скончались из-за отравления испарениями от сухого льда: трагедия разыгралась вечером 28 февраля в одной из бань Москвы. Смертертельный инцидент произошел во время вечеринки по случаю 29-летия инстаграм-блогера Екатерины Диденко. Гости Екатерины решили искупаться в бассейне, в который было высыпано 25 килограммов сухого льда.

Среди погибших и муж женщины - утром 29 февраля он скончался в реанимации. Еще два человека скончались на месте, захлебнувшись водой, потеряв сознание, сообщает «Пятый канал». Прибывшим на место медикам их не удалось откачать. Еще пятеро, включая супруга Екатерины, были госпитализированы. Также известно, что среди пострадавших оказался 55-летний охранник бани, который помогал вытаскивать людей из бассейна. Он отравился парами двуокиси углерода.