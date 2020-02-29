Гости вечеринки погибли, прыгнув в бассейн с сухим льдом

Три человека скончались из-за отравления испарениями от сухого льда: трагедия разыгралась вчера вечером, 28 февраля, в одной из бань Москвы. Смертертельный инцидент произошел во время вечеринки по случаю 29-летия инстаграм-блогера Екатерины Диденко. Гости Екатерины решили искупаться в бассейне, в который было высыпано 25 килограммов сухого льда.

Среди погибших и муж женщины - сегодня, 29 февраля, он скончался в реанимации. Еще два человека скончались на месте, захлебнувшись водой, потеряв сознание, сообщает «Пятый канал». Прибывшим на место медикам их не удалось откачать. Еще пятеро, включая супруга Екатерины, были госпитализированы. Также известно, что среди пострадавших оказался 55-летний охранник бани, который помогал вытаскивать людей из бассейна. Он отравился парами двуокиси углерода.

Несколько часов назад девушка прокомментировала трагедию посредством Instagram.

«Вали больше нет с нами, а еще Наташи и Юры»,

- сказала Екатерина.

Фото: instagram.com/didenko.katerina

Девушка добавила, что подписала документ о неразглашении. «Вчера я думала, что это неправда. Я думала, что это сон», - сказала Екатерина.