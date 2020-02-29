29 февраля 2020, 14:10
Происшествия

Объявленную в розыск школьницу нашли в Петрозаводске

В исчезновении девочки нет криминальной составляющей, заявили полицейские

Правоохранители поблагодарили неравнодушных петрозаводчан, распространивших информацию об исчезнувшей 27-го февраля девочке. Петрозаводчанку 2005-го года рождения нашли. 

«Криминальной составляющей в ее исчезновении нет»,

- подчеркнули полицейские.

В России в розыск объявлен кот-гурман. Животное хотят пригласить в качестве гостя на фестиваль черемши. Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором питомец поедает растение.

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