29 февраля 2020, 14:10
Объявленную в розыск школьницу нашли в Петрозаводске
В исчезновении девочки нет криминальной составляющей, заявили полицейские
Правоохранители поблагодарили неравнодушных петрозаводчан, распространивших информацию об исчезнувшей 27-го февраля девочке. Петрозаводчанку 2005-го года рождения нашли.
«Криминальной составляющей в ее исчезновении нет»,
- подчеркнули полицейские.
В России в розыск объявлен кот-гурман. Животное хотят пригласить в качестве гостя на фестиваль черемши. Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором питомец поедает растение.