Объявленную в розыск школьницу нашли в Петрозаводске

Правоохранители поблагодарили неравнодушных петрозаводчан, распространивших информацию об исчезнувшей 27-го февраля девочке. Петрозаводчанку 2005-го года рождения нашли.

«Криминальной составляющей в ее исчезновении нет»,

- подчеркнули полицейские.

В России в розыск объявлен кот-гурман. Животное хотят пригласить в качестве гостя на фестиваль черемши. Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором питомец поедает растение.