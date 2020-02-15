В России в розыск объявлен кот-гурман

Министерство туризма Чечни объявило поиски кота, который поедает черемшу. Сообщение было опубликовано в «Инстаграме» ведомства. Животное хотят позвать на тематический фестиваль в Грозный, чтобы кот представил интересы республики на крупнейшем фестивале черемши в мире.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором питомец поедает растение.

Нашедших кота-черемшееда просят связаться с организаторами фестиваля Honk Fest. Им также обещают вознаградить черемшой.

Видео: 360tv.ru