15 февраля 2020, 16:24
В России в розыск объявлен кот-гурман
Животное хотят пригласить в качестве гостя на фестиваль черемши в Чечне
Министерство туризма Чечни объявило поиски кота, который поедает черемшу. Сообщение было опубликовано в «Инстаграме» ведомства. Животное хотят позвать на тематический фестиваль в Грозный, чтобы кот представил интересы республики на крупнейшем фестивале черемши в мире.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором питомец поедает растение.
Нашедших кота-черемшееда просят связаться с организаторами фестиваля Honk Fest. Им также обещают вознаградить черемшой.
Видео: 360tv.ru