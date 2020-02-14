58-летняя Екатерина Андреева поделилась секретом молодости

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева продолжает удивлять своих поклонников великолепным внешним видом. Многим телезрителям сложно поверить, что теледиве в том году стукнет уже 59. В Instagram Андреева приоткрыла секрет своей молодости.

Знаменитость удивила интернет-пользователей необычным фото, на котором запечатлена с иголками во лбу.

«Одни плюсы - ровный лоб, гладкая кожа и отсутствие головной боли», - написала в своей публикации Андреева.

На вопросы подписчиков о процедуре телеведущая рассказала, что акупунктура безболезненна и является замечательным подспорьем в борьбе с мимическими морщинами. Вместе с тем Андреева рассказала о том, что два раза в неделю делает массаж лица, в том числе «серебряными элеронами».