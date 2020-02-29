Водителя маршрутки наказали штрафом за нарушение ПДД в Петрозаводске

Водителю маршрутного автобуса придется оплатить штраф размером 5000 рублей за серьезное нарушение правил дорожного движения. Мужчина 1973-го года рождения решил выскочить на «встречку», проезжая один из железнодорожных переездов карельской столицы.

«В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения»,

- уточнили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 20 января. Ранее информация о совершенном правонарушении появилась в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Очевидцы отметили, что маршрутка стояла на «встречке», пока не подняли шлагбаум. Затем водитель пересек переезд через встречную полосу движения.