Полицейские разыскивают школьницу из Петрозаводска

Сотрудники полиции разыскивают юную петрозаводчанку. Яна Алексеевна Староверова ушла из дома вечером 27 февраля: до сих пор местонахождение школьницы неизвестно.

По информации стражей порядка, девочка 2005-го года рождения может находиться в торгово-развлекательных центрах карельской столицы.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемой, незамедлительно сообщать сообщать сведения по номерам телефонов: +79212241063, +79814020614.