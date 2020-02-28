28 февраля 2020, 21:59
Водителю грозит штраф до 15 тысяч за езду без прав
Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя в Кондопоге
Очередной водитель, не имеющий прав, попался сотрудникам ГИБДД в Кондопоге.
28 февраля сотрудники дорожной полиции отстранили водителя от управления автомобилем ВАЗ-21140. Нарушителю грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
Сотрудники ГИБДД Карелии призывают автовладельцев не доверять управление транспортом людям, не имеющим водительского удостоверения.
Фото: ГИБДД Карелии