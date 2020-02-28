28 февраля 2020, 21:59
Происшествия

Водителю грозит штраф до 15 тысяч за езду без прав

Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя в Кондопоге

Очередной водитель, не имеющий прав, попался сотрудникам ГИБДД в Кондопоге.

28 февраля сотрудники дорожной полиции отстранили водителя от управления автомобилем ВАЗ-21140. Нарушителю грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД Карелии призывают автовладельцев не доверять управление транспортом людям, не имеющим водительского удостоверения.

Фото: ГИБДД Карелии

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Метки: 
ГИБДД
Кондопога
новости Карелии
транспорт
водительские права