Водителю грозит штраф до 15 тысяч за езду без прав

Очередной водитель, не имеющий прав, попался сотрудникам ГИБДД в Кондопоге.

28 февраля сотрудники дорожной полиции отстранили водителя от управления автомобилем ВАЗ-21140. Нарушителю грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.



Сотрудники ГИБДД Карелии призывают автовладельцев не доверять управление транспортом людям, не имеющим водительского удостоверения.

Фото: ГИБДД Карелии