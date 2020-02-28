Серьезная авария произошла сегодня вечером в районе Бесовца

У жителей Карелии вечер пятницы превратился в вечер «жестянщика». Несколько схожих аварий произошло на выезде из карельской столицы.

Серьезное ДТП случилось сегодня вечером на переезде перед Бесовцом в Прионежском районе. По сообщению очевидцев, участниками ДТП стали три машины, одна из которых съехала в кювет. О пострадавших пока ничего не известно.

Еще одно ДТП также произошло сегодня вечером на выезде из Петрозаводска.

Ранее жителей Петрозаводска и Карелии предупреждали о снегопаде и сложной дорожной обстановке. Продолжит ли падать снег в выходные и ожидают ли жителей рсепублики снегопады - здесь.