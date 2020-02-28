28 февраля 2020, 21:51
Серьезная авария произошла сегодня вечером в районе Бесовца
Прошедший в Карелии снегопад осложнил дорожную обстановку
У жителей Карелии вечер пятницы превратился в вечер «жестянщика». Несколько схожих аварий произошло на выезде из карельской столицы.
Серьезное ДТП случилось сегодня вечером на переезде перед Бесовцом в Прионежском районе. По сообщению очевидцев, участниками ДТП стали три машины, одна из которых съехала в кювет. О пострадавших пока ничего не известно.
Еще одно ДТП также произошло сегодня вечером на выезде из Петрозаводска.
Ранее жителей Петрозаводска и Карелии предупреждали о снегопаде и сложной дорожной обстановке. Продолжит ли падать снег в выходные и ожидают ли жителей рсепублики снегопады - здесь.