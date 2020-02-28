Актер из культовых фильмов возглавил банду похитителей квартир умерших

В Москве полиция раскрыла преступную группу, которая похищала деньги и недвижимость умерших людей. По предположению полиции, во главе банды аферистов стоял актер, который снимался в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов. Его имя, как и фильмы не называются. Между тем, по информации РЕН ТВ, актер играл в фильмах «Железные игры», «Покровские ворота» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

По данным «Интерфакс», у подозреваемых была база данных абонентов одного из сотовых операторов. Аферисты перевыпускали сим-карты и под видом клиентов заходили в приложения банков, где присваивали деньги со счетов. В одном случаем им удалось похитить около двух миллионов рублей.

Также по сведениям полиции, бывший актер придумал схему, по которой присваивал недвижимость состоятельных москвичей, у которых не было наследников. Аферисты похищали из жилища умерших документы на право собственности, затем подделывали документы, подтверждавшие родственные связи, выдавали себя за наследников и через суд приобретали права на недвижимость и счета в банках. У предполагаемого организатора группы обнаружено 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта. Однако точное количество квартир и размер присвоенных денег устанавливаются.

Четверо фигурантов дела о мошенничестве находятся под стражей, двое – под подпиской о невыезде.