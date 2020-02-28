28 февраля 2020, 16:48
Происшествия

Жителя Карелии осудят за оскорбление полицейского

30-летний мужчина публично оскорбил стража порядка в больнице в Медвежьегорске

В Медвежьегорске 30-летнего мужчину обвиняют в оскорблении полицейского. Следком по РК завершил расследование уголовного дела. Окончательную точку поставит суд. 

Стражи порядка задержали пьяного мужчину на улице в  Медвежьегорске. Наряд доставил его в больницу для проведения медицинского освидетельствования.

По версии следователей, в приемном покое мужчина стал грубо и нецензурно оскорблять полицейского.

Обсудить
просмотр
163626
Метки: 
Следком по РК
новости Карелии
оскорбление
Суд
Полиция