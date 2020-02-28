28 февраля 2020, 15:04
СК проводит проверку после гибели женщины в Петрозаводске
Следователи намерены выяснить причины падения горожанки из окна многоэтажного дома
СК проводит доследственную проверку по факту падения 47-летней петрозаводчанки из окна девятого этажа многоэтажного дома в столице республики. Напомним, трагедия произошла сегодня утром на Ключевой.
Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что до падения женщина находилась у себя дома. В какой-то момент она вышла на балкон и упала вниз. При падении потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы.
Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.