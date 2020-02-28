28 февраля 2020, 11:17
Происшествия

Женщина разбилась насмерть в Петрозаводске, выпав из окна многоэтажки

Трагедия произошла 28 февраля в микрорайоне Ключевая: в произошедшем разбираются сотрудники полиции

Сегодня, 28 февраля, женщина выпала из окна девятого этажа многоквартирного дома по улице Ключевая. Петрозаводчанка 1972-го года рождения разбилась насмерть.

Инцидент произошел около 9 утра, сообщили нашему корреспонденту в МВД по Карелии. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В январе мужчина разбился насмерть в Петрозаводске, упав с седьмого этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

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Карелия
Петрозаводск
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