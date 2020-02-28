Женщина разбилась насмерть в Петрозаводске, выпав из окна многоэтажки

Сегодня, 28 февраля, женщина выпала из окна девятого этажа многоквартирного дома по улице Ключевая. Петрозаводчанка 1972-го года рождения разбилась насмерть.

Инцидент произошел около 9 утра, сообщили нашему корреспонденту в МВД по Карелии. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В январе мужчина разбился насмерть в Петрозаводске, упав с седьмого этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.