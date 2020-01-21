Мужчина разбился насмерть в Петрозаводске, упав с седьмого этажа

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту падения мужчины с седьмого этажа, сообщает СУСК по РК.

По информации карельского следкома, 20 января 2020 года у одного из жилых домов в городе Петрозаводске было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Установлено, что до падения мужчина проживал в квартире расположенной на седьмом этаже этаже. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении Следкома Карелии.