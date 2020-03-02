Вдова погибшего на вечеринке с сухим льдом поучаствует в шоу Малахова

Участница смертельной вечеринки в московском банном комплексе блогер-фармацевт Екатерина Диденко появится в телепередаче «Прямой эфир» на канале «Россия». Выпуск выйдет в эфир сегодня, 2 марта, в 18.30.

Гости телешоу попытаются выяснить, почему организаторы и гости вечеринки не подумали, что использование сухого льда может быть опасно, пишет vesti.ru.

Напомним, три человека скончались из-за отравления испарениями от сухого льда: трагедия разыгралась вечером 28 февраля в одной из бань Москвы. Смертертельный инцидент произошел во время вечеринки по случаю 29-летия инстаграм-блогера Екатерины Диденко. Гости Екатерины решили искупаться в бассейне, в который было высыпано 25 килограммов сухого льда.

Среди погибших и муж женщины - утром 29 февраля он скончался в реанимации. Еще два человека скончались на месте, захлебнувшись водой, потеряв сознание, сообщает «Пятый канал». Прибывшим на место медикам их не удалось откачать. Еще пятеро, включая супруга Екатерины, были госпитализированы. Также известно, что среди пострадавших оказался 55-летний охранник бани, который помогал вытаскивать людей из бассейна. Он отравился парами двуокиси углерода.