Зима не отпускает: к работе УК продолжают возникать претензии

Служба заказчика продолжает проверку многоквартирных домов и прилегающих территорий в Петрозаводске. На прошлой неделе ревизоры

провели 322 проверки многоквартирных домов и выявили 91 нарушение, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что основная масса замечаний касается уборки снега и отсутствия посыпки наледи. В связи с выявленными нарушениями в управляющие компании переданы обращения.

«В отношении четырех организаций - «Карельская обслуживающая компания», «Десятый регион», «Триал», «Карельская лифтовая компания» - письма по исполнению требований направлены в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору»,

- сообщил руководитель учреждения Вячеслав Пухач.

К концу недели в карельской столице ожидается понижение температур. Сотрудники мэрии призывают службы убирать снег и обрабатывать территории от наледи.

Жители столицы Карелии могут сообщить о плохой уборке во дворах в ЕДДС по номеру 051, в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля: (814-2) 70-61-21.