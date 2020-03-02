Жителям Карелии расскажут все о ценах и тарифах

В первый четверг месяца, 5 марта, с 17.00 до 18.00 в Государственном комитете РК по ценам и тарифам состоится горячая линия.

В течение часа все желающие смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов ведомства.

Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно задать по телефону: (814 2) 57-62-38.