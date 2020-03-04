Крики женщины в ночи разбудили жителей Петрозаводска

Накануне ночью в Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали за мелкое хулиганство женщину. Инцидент произошел в Сулажгоре, сообщает пресс-служба ведомства.

3 марта в 1:18 сработала тревожная сигнализация охраняемого объекта - магазина на улице Жуковского, торгующего разливными напитками. На объекте сотрудниками Росгвардии была задержана 41-летняя петрозаводчанка, которая в нетрезвом виде выкрикивала нецензурные ругательства и размахивала руками.

Задержанная была передана в полицию для привлечения к административной ответственности по соответствующей статье закона, сообщили в ведомстве.