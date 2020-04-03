03 апреля 2020, 21:55
Общество

3 апреля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии. Все ограничительные меры в республике будут действовать до 15 апреля 2020 года.

Бизнес-омбудсмен Карелии поддержала требования предпринимателей. Елена Гнетова предложила компенсировать зарплату сотрудникам всех закрывшихся из-за коронавируса предприятий.

Управляющим компаниям рекомендовано регулярно дезинфицировать подъезды. Власти Петрозаводска рекомендовали УК, ТСЖ, ТСН и другим управляющим организациям чаще обрабатывать обеззараживающими средствами лестницы, лифты, кнопки домофонов.

Костомукшанки зажигательно станцевали под хит группы Little big. Ролик исполняющих "Uno" дам пользуется в сети большой популярностью.

Установлены люди, контактировавшие с зараженным депутатом ЗС РК. Медики берут анализы у жителей республики, общавшихся с людьми с положительным тестом на коронавирус.

Люди в защитных костюмах продезинфицировали остановки в центре города. Скамейки, остановки и павильоны ожидания на площади Гагарина и проспекте Ленина обработали дезсредствами.

Автомобиль скорой помощи с пациенткой попал в ДТП на севере Карелии. По сообщению ГИБДД, в аварии пострадала медицинский работник, находившаяся в салоне УАЗа пациентка травм не получила.

Регистрация браков приостановлена в Карелии до 1 июня 2020 года. Публикуем подробности распоряжения Артура Парфенчикова, которое продлевает ограничительные меры на территории республики до 15 апреля.

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