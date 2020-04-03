Путин подписал законопроект о продаже лекарств в интернете

Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже лекарственных препаратов во время ЧС и эпидемий. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Так, теперь лекарства можно будет приобрести через интернет. Нововведение не коснется лекарственных препаратов предметно-количественного учета, психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.

«Как отметили авторы документа, это решение необходимо было в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом», - уточняет источник.