29 апреля: главные видео, фото и новости дня

– Еще три человека заразились коронавирусом в Карелии. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике.

– На онлайн-карту нанесены микрорайоны Петрозаводска с больными Covid-19. Вчера новые заболевшие в столице Карелии появились на Древлянке и в районе Октябрьского проспекта.

– Экстремал прошел по канату между скалами в Карелии. Трассу между скал на Треугольном озере покорил спортсмен Александр Грибанов.

– Студентов ПетрГУ, не ночующих в общежитии, закроют на «карантин». Руководство вуза предупреждает иногородних студентов, что их ждет суровое наказание за нарушение режима самоизоляции.

– Двое мужчин надругались над прохожей в Петрозаводске. Насильники затащили женщину в подъезд жилого дома.

– В Петрозаводской губе обнаружили труп. Тело погибшего извлекли из воды спасатели.

– Артур Парфенчиков продлил режим всеобщей самоизоляции. Глава республики подписал распоряжение о продлении мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Карелии сегодня, 29 апреля.