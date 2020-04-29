В Петрозаводской губе обнаружили труп

В минувшее воскресенье, 26 апреля, специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы извлекли из акватории Петрозаводской губы труп. Тело обнаружили в районе Северного грузового порта, сообщает Госкомитет по ОЖ и БН.

Ранее жителя Сегежи обнаружили мертвым в его квартире 26 апреля. Накануне в пожарно-спасательную службу города поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции. Необходимо было попасть в квартиру, где длительное время мужчина не открывает дверь и не выходит на связь.

Когда прибывшие к месту вызова пожарные вскрыли дверь квартиры, то самые худшие опасения подтвердились: мужчина был мертв. Сейчас по этому происшествию проводят проверку сотрудники правоохранительных органов.