29 апреля 2020, 18:58
Двое мужчин надругались над прохожей в Петрозаводске
Насильники затащили женщину в подъезд жилого дома
Двое мужчин напали на женщину в карельской столице. Преступление было совершено в ночь на 19 апреля.
«Обвиняемые на улице в городе Петрозаводске напали на женщину, силой завели ее в подъезд дома, где изнасиловали»,
- сообщает карельский Следком.
Мужчины успели скрыться с места преступления, но правоохранители задержали их в течение суток. Теперь фигуранты уголовного дела могут лишиться свободы на срок до 10 лет.