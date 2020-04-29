Двое мужчин надругались над прохожей в Петрозаводске

Двое мужчин напали на женщину в карельской столице. Преступление было совершено в ночь на 19 апреля.

«Обвиняемые на улице в городе Петрозаводске напали на женщину, силой завели ее в подъезд дома, где изнасиловали»,

- сообщает карельский Следком.

Мужчины успели скрыться с места преступления, но правоохранители задержали их в течение суток. Теперь фигуранты уголовного дела могут лишиться свободы на срок до 10 лет.