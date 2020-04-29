Житель Карелии подозревается в незаконной охоте на лося

Сотрудниками полиции Лоухского района установлен подозреваемый в незаконной охоте, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, отрабатывая информации о возможном браконьерстве, на трассе «Кола» был остановлен снегоход, на которых передвигались трое людей.

Мужчины – жители Прионежья, Петрозаводска и Лоухского района – пояснили, что рыбачили. Однако в ходе осмотра полицейские обнаружили в санях разделанную тушу лося и рыбу. У рыбака из Прионежского района при себе были два карабина и патроны. По его словам, он захватил оружие на рыбалку, чтобы показать приятелю и договориться о продаже.

В дальнейшем он сознался в преступлении. По словам подозреваемого, он остался на озере один, когда на берег вышел лось. Мужчина сходил за оружием, зарядил его и выстрелил. Тушу убитого животного он разделал на месте. Голову, шкуру и копыта выкинул в озеро, чтобы избавиться от улик.

Полицейские изъяли оружие, почти 100 килограммов мяса, а также около 10 килограммов рыбы, сети, эхолот, ледобур и навигатор. Установлен факт вылова рыбы сетями, что является нарушением. За это рыбакам грозит административная ответственность.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция – 2 года лишения свободы или штраф до пятисот тысяч рублей.