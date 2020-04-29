Петрозаводчанка доверилась незнакомцу и лишилась всех своих сбережений

Жительница столицы Карелии стала жертвой телефонных мошенников: 26-летняя женщина не только потеряла крупную сумму, но и осталась должна банку. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 24 апреля, сообщает пресс-служба карельского МВД.

Оказалось, что женщине позвонил лже-сотрудник банка. Голос в телефонной трубке заявил, что с банковского счета горожанки была оплачена покупка в интернет-магазине. Мошенник убедил женщину сообщить ему данные своей карты, после этого 118 тысяч рублей со счета женщины исчезли.

Спустя несколько часов петрозаводчанке позвонили с другого номера: женщину убедили оформить онлайн-кредит размером 140 000 рублей. Следуя указаниям мошенников, девушка перевела все заемные деньги на счет в постороннем банке. Таким образом, она лишилась 258 тысяч рублей. По факту мошеннического инцидента было возбуждено уголовное дело.