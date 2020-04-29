Петрозаводчанку обманул лже-благотворитель из Москвы

Очередная криминальная история разыгралась в столице Карелии: пожилая женщина поддалась на уговоры мошенника и лишилась круглой суммы со своего банковского счета. Обманщик присвоил себе 800 тысяч рублей, которые принадлежали женщине.

Стражи порядка выяснили, что пенсионерка познакомилась с преступником по телефону. Мошенник сообщил женщине о денежной компенсации размером 450 тысяч рублей, которая полагалась за ранее произведенные медицинские манипуляции.

Аферист держал горожанку «на крючке» несколько месяцев - периодически ей поступали звонки от лже-благотворителя. Пенсионерке сообщали о том, что рассмотрение ее случая якобы продвигается. А в апреле женщину попросили отправиться к банкомату: там, следуя указаниям мошенника, женщина подключила ему мобильный доступ к своему счету.

По словам пенсионерки, она не сообщала своему собеседнику данные банковской карты и CVC-код. Тем не менее, обманным путем мошенник смог лишить ее внушительной суммы.