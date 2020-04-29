Дорогой алкоголь попытались украсть из магазина на Голиковке

Вчера в полицию Петрозаводска обратился продавец одного из магазинов Голиковки. Выяснилось, что в торговом заведении произошла попытка хищения алкоголя. Возможный ущерб был оценен в 4800 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что один из покупателей положил в корзину несколько бутылок элитной выпивки, а затем за стеллажом убрал их в свою сумку. На выходе из магазина незадачливого вора остановили.

Как признался 31-летний мужчина полицейским, он специально выбрал дорогой алкоголь, чтобы потом продать его.

Возбуждено уголовное дело. Это уже не первая кража в биографии подозреваемого.