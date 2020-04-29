Пьяного таксиста остановили ночью сотрудники ГИБДД Петрозаводска

Сегодня в 3:25 ночи на улице Луначарского в Петрозаводске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль службы такси. У водителя были выявлены признаки опьянения, сообщает пресс-служба ведомства. Проходить освидетельствование он отказался.

Как отметили в Госавтоинспекции, пассажиров в момент остановки в машине не было. В отношении таксиста был составлен административный протокол, автомобиль помещен на штрафстоянку.

Теперь автомобилисту грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. Его судьбу решит суд.

В ГИБДД отметили, что с начала действия ограничительных мер постоянно проверяются автомобили служб такси. За это время пресечено 10 различных нарушений ПДД. У водителя, попавшегося за рулем пьяным, рарешение на перевозку пассажиров было при себе.